Відомий футболіст мастурбував п'яним на вулиці — відео 18+

Футболіст збірної Північної Ірландії Гевін Уайт потрапив у грандіозний скандал. 22-річного форварда зняли на відео, коли він п'яним мастурбував на вулиці у компанії друга.

Гевін Уайт вікіпедія

Інцидент трапився на батьківщині спортсмена після матчу чемпіонату Північної Ірландії між "Оксфордом", за який виступає Уайт і "Флітвуд" (2:2). Гевін відіграв усі 90 хвилин.

Гевін Уайт (праворуч) кадр з відео

Гевін Уайт (праворуч) кадр з відео

У ролику двоє молодиків у стані алкогольного сп'яніння гуляють по вулиці, співають пісні і займаються рукоблудством. Поліція затримала порушників.

Клуб і головний тренер "Оксфорда" розкритикував "явно неприпустиму" поведінку і підтвердив, що зустрінеться із гравцем та керівництвом північноірландської збірної, щоб обговорити цей інцидент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чемпіонка світу з Донецька Анна Кулiнiч, яка втекла у Росію, виявилася веб-повією. Фото дівчини за "роботою" опинилися у загальному доступі в інтернеті.

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