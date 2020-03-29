Відомі фітоняшкі вийшли голими на пляж, влаштувавши "ню"-фотосессію

Популярні бразильські моделі Валерія Пачеко і Арі Кларк захопили своїх фоловерiв в Instagram спокусливими кадрами з одного з місцевих пляжів.

Дві фітоняшкі не посоромилися повністю роздягтися, знявшись у відвертій фотосесії. Форми спортсменок, які не приховувала одяг, викликали бурхливе захоплення у користувачів.

Арі Кларк (зліва) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк @ariclarkefitness

Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко @ariclarkefitness

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пачеко і Кларк влаштували відверту провокацію для своїх пiдписникiв в Instagram.

Дівчата на природі організували спільну оголену фотосесію. Сексуальні кадри, на яких спортсменки туляться один до одного оголеними грудьми, справили незабутнє враження в мережі.

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