Відомі фітоняшкі вийшли голими на пляж, влаштувавши "ню"-фотосессію

Популярні бразильські моделі Валерія Пачеко і Арі Кларк захопили своїх фоловерiв в Instagram спокусливими кадрами з одного з місцевих пляжів.
Дві фітоняшкі не посоромилися повністю роздягтися, знявшись у відвертій фотосесії. Форми спортсменок, які не приховувала одяг, викликали бурхливе захоплення у користувачів.
Арі Кларк (зліва) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк
@ariclarkefitness
Арі Кларк (в рожевому) і Валерія Пачеко
@ariclarkefitness
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пачеко і Кларк влаштували відверту провокацію для своїх пiдписникiв в Instagram.
Дівчата на природі організували спільну оголену фотосесію. Сексуальні кадри, на яких спортсменки туляться один до одного оголеними грудьми, справили незабутнє враження в мережі.
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