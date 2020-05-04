Відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 800 м, Ольга Ляхова опублікувала в Instagram три фотографії в білизні і запропонувала підписникам обрати найкращу з них.

"Будьте собою. Яка з фотографій вам більше подобається? Мені не вдається вибрати улюблену. Перша, друга або третя?" – запитала Ляхова у шанувальників.

Ольга Ляхова @ lyakhova.olga.800

Ольга Ляхова @ lyakhova.olga.800

Ольга Ляхова @ lyakhova.olga.800

Більшість підписників не зуміли впоратися з поставленим завданням і написали, що вона прекрасно виглядає на всіх трьох знімках.

Українська легкоатлетка є дворазовою переможницею Європейських ігор-2019, які пройшли в Мінську, і призеркою декількох чемпіонатів Європи. Зараз спортсменка знаходиться в Кенії, оскільки не може повернутися в Україну через закриття кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дзюдоїстка Дар'я Білодід взяла участь у "магічній" фотосесії.