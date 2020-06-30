Відома тенісистка закрутила роман з тренером і змусила його кинути дружину

Відома тенісистка Петра Квітова, яка займає 12-те місце в рейтингу WTA, закрутила роман зі своїм тренером Іржі Ванеком.

Як повідомляє видання Blesk.cz, через стосунки з чешкою її наставник подав на розлучення зі своєю дружиною Маркетою, з якою вони виховували двох синів підліткового віку.

В кінці 2016 року Ванек став тренером Квітової й декілька разів ночував у неї після нападу на її будинок грабіжника.

"Не секрет, що Петра жила з Ванеком після нападу. Згодом вони зрозуміли, що стали дуже близькі й почали таємно жити разом", – наводить видання слова надійного джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році на будинок Квітової напав озброєний грабіжник, відбиваючись від якого тенісистка серйозно поранила ліву руку. Пізніше стало відомо, що спортсменку прооперували.