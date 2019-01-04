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Відома спортивна журналістка ''зайнялася сексом'' на вулицях Києва: гаряче відео

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Відома українська спортивна журналістка Анна Тесленко епатувала жителів Києва, з'явившись на вулицях містах у білизні.

Представниця ЗМІ, відома за роботою в програмі "Інший футбол" на телеканалі ICTV, вирішила таким чином створити рекламу для власного бренду. Відповідний ролик був опублікований у соціальній мережі Facebook.

Анна Тесленко

Анна Тесленко

кадр із відео

"Коли фотосесія для мого бренду жіночої білизни викликала фурор у перехожих. Зі святами, друзі!" – прокоментувала ролик Тесленко.

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На відео Анна разом із молодим чоловіком зображують парочку закоханих, яка вирішила зайнятися сексом прямо на проїжджій частині. Зйомки привернули увагу багатьох перехожих і користувачів Facebook, які відзначили сміливість журналістки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Марина Бех підкорила мережу сміливим фото в купальнику.

Особа
Ганна Тесленко
Місце
УкраїнаКиїв
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
вообще-то, это называется"аморальность", но никак не смелость
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