Відома російська плавчиня запалила мережу апетитним фото в купальнику

Російська плавчиня Юлія Єфімова опублікувала в своєму Instagram нове спокусливе фото, на якому вона ніжиться під променями сонця в білому еротичному купальнику.

"Це був останній спокійний місяць..." – написала спортсменка, не забувши згадати, що проводила відпустку в Ріо-де-Жанейро.

Відзначимо, що Єфімова, яка є дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор, регулярно радує своїх фолловерів публікаціями в бікіні.

Пропонуємо помилуватися іншими гарячими знімками російської плавчині.

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Юлія Єфімова Instagram Юлії Єфімової

Як повідомляв OBOZREVATEL, запальна ведуча американського телеканалу завдяки своїм зовнішнім даним допомагає збирати трибуни вщерть на матчах команди НХЛ "Філадельфія Флаєрс".

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!