Відома гімнастка повідомила про розлучення з одіозним олігархом Онищенком

Відома українська гімнастка Анна Різатдінова розлучилася із збіглим народним депутатом Олександром Онищенком.

Інформацію про розлучення підтвердила сама колишня спортсменка, повідомляє Jetsetter.

Олександр Онищенко та Анна Різатдінова Instagram

"Так, ми з Олександром вже не разом. Я зараз живу в Києві і беру участь у проекті "Танці з зірками ". Це абсолютно новий етап в моєму житті, якому я дуже рада", - заявила Різатдінова.

За її словами, після періоду життя за кордоном їй хочеться більше часу проводити в Україні.

"Ще в минулому році я багато подорожувала, виступала з майстер-класами в різних країнах, а зараз мені дуже хочеться бути побільше в Києві і реалізувати себе в інших напрямках", - сказала Анна.

Варто зазначити, що Анна Різатдінова та Олександр Онищенко мають спільного сина.

"Це ще одна сфера у моєму житті, якій я із задоволенням присвячую час зараз - мій син Рома. Він ще дуже маленький, але вже розуміє, що мама займається чимось відповідальним і важливим, по-своєму намагається підтримувати мене своєю посмішкою. Люблю спостерігати , як він розвивається, повзає, сідає, робить перші кроки. Це прекрасні моменти. Мені подобається моє життя і те, як вона останнім часом змінилася. Далі буде", - сказала екс-гімнастка.

jetsetter.ua

Відзначимо, що бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова збиралася йти на вибори до Верховної Ради від партії "Слуга народу", однак за кілька тижнів до голосування керівництво партії заявило про зняття її кандидатури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту "Бориспіль" була затримана мати газового олігарха Олександра Онищенка.

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