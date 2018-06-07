Відома фітнес-чемпіонка "випадково" виклала голе відео в Instagram

Популярна новозеландська культуристка Бiджi Брантон викликала справжній фурор серед своїх передплатників оголеним відео. Спортсменка нібито випадково залила не той файл в обліковий запис, чим шалено порадувала всіх шанувальників.

Спортсменка, яка в 2015 році виграла міжнародний чемпіонат з бодібілдингу, зізналася, що не очікувала такої реакції від фанатів і не стала видаляти ролик.

Новини Культуристка з ідеальною грудьми знялася оголеною

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Бiджi Брантон Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найдорожча бікіні-модель захопила фанів оголеним тілом.