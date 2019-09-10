"Відколи така сексуальна?" У мережі були вражені фото української тенісистки

Відома українська тенісистка Леся Цуренко опублікувала гаряче фото з відпочинку в іспанському курорті Марбелья.

Шанувальники нашої спортсменки, яка недавно через травму ліктя змушена була знятися з Відкритого чемпіонату США, розсипалися в компліментах Лесі. "Неймовірне тіло", "Вогняна просто!", "Топ-модель!", "Відколи ти така сексуальна стала?", "Bellissima", - пишуть в коментарях.

До обговорення фото приєдналася і партнер Цуренко по збірній України Марта Костюк: "Ну ти даєш, подружко!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід також відпочиває в Іспанії, де зробила пікантне фото.

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