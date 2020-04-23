Поки весь світ знаходиться на карантині у зв'язку з пандемією коронавируса, професійні спортсмени намагаються займатися в домашніх умовах, але не всім це вдається.

У Facebook набирає популярність відео, в якому зібрані всі фейли, падіння і травми атлетів, що тренуються на самоізоляції.

"Коли відкриються спортзали? А то травмопункти вже перевантажені", - підписала ролик автор.

За кілька днів кліп зібрав більше 1 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.

Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в Instagram.