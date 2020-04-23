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23 квітня • оновлено в 19:42
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Відео спортивних провалів на карантині зібрало мільйон переглядів в Facebook

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Поки весь світ знаходиться на карантині у зв'язку з пандемією коронавируса, професійні спортсмени намагаються займатися в домашніх умовах, але не всім це вдається.

У Facebook набирає популярність відео, в якому зібрані всі фейли, падіння і травми атлетів, що тренуються на самоізоляції.

"Коли відкриються спортзали? А то травмопункти вже перевантажені", - підписала ролик автор.

За кілька днів кліп зібрав більше 1 млн переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна бразильська фітнес-модель Патрісія Ченел вирішила своєрідно розвіятися на карантині.

Фітоняшка, що володіє вражаючими формами, зняла себе повністю оголеною. Патрісія сфотографувалася голою у ванній, на кухні і в спальні, виклавши все в Instagram.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
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Спорт роздягальня

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