"Віддувається за Шарапову": в Росії захопилися Світоліною

Зовнішність кращої тенісистки України Еліни Світоліної викликала захват у російських уболівальників.

Фанати на найвідомішому спортивному сайті РФ щосили захоплюються нашою співвітчизницею, відзначаючи її фантастичну красу.

"Світоліна віддувається зараз і за Іванович, і за Шарапову, і за Дементьєву. Майже не залишилося таких красунь в турі", - пишуть користувачі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим в черговий раз помилуватися титулованою українкою.

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Еліна Світоліна Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Еліна здобула драматичну перемогу на Wimbledon, ставши першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал цього легендарного турніру.

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