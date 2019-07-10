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"Віддувається за Шарапову": в Росії захопилися Світоліною

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Зовнішність кращої тенісистки України Еліни Світоліної викликала захват у російських уболівальників.

Фанати на найвідомішому спортивному сайті РФ щосили захоплюються нашою співвітчизницею, відзначаючи її фантастичну красу.

"Світоліна віддувається зараз і за Іванович, і за Шарапову, і за Дементьєву. Майже не залишилося таких красунь в турі", - пишуть користувачі.

"Віддувається за Шарапову": в Росії захопилися Світоліною

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим в черговий раз помилуватися титулованою українкою.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Instagram

Новини
Без комплексів і одягу: відео з оголеною Еліною Світоліной підірвало інтернет

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Еліна здобула драматичну перемогу на Wimbledon, ставши першою українкою в історії, яка пробилася в півфінал цього легендарного турніру.

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