"Ви якісь придурошнi": Морозюк влаштувала скандал через коронавiрус

Дружина колишнього футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина обрушилася на своїх фоловерiв в Instagram, які не повірили, що вона два тижні тому перехворіла на коронавірус.

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

За словами дівчини у неї були незвичайні симптоми, що викликало недовіру у користувачів.

"Хто говорить, що я брешу – ви якісь придурошнi. Я розповідаю, як є. Я рада, що перехворіла саме в такій формі. Дай бог, щоб у мене тепер був імунітет. Я щаслива, що зараз їм перехворіла. Дай бог, щоб у мене були ці антитіла і щоб в цьому році я вже не боліла коронавірусом", – цитує Морозюк tribuna.com.

Раніше голкіпер англійського футбольного клубу "Астон Вілла" Пепе Рейна, видужуючий від коронавiрусу, назвав три основні симптоми, які переслідували його під час недуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе при хвороби сильний біль і тиск в грудях.

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