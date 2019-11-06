Віцечемпіонка світу знялася в жорсткому порно і розповіла про відчуття

Срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві та віцечемпіонка світу у вільних вправах Верона ван де Лер розповіла про 8-річний досвід роботи в порноіндустрії.

У 2011 році нідерландка була визнана винною в шантажі двох осіб, які перебували в таємних відносинах. Тоді ж спортсменка зважилася на радикальну зміну діяльності: спершу стала вебкам-моделлю, а потім почала зніматися у фільмах для дорослих.

"В кінці цього року я піду з порноіндустрії, оскільки підійдуть до кінця кілька моїх контрактів. Після цього я зможу озирнутися на минулі 8 років. Я отримувала задоволення, хоч і сприймала це як роботу. Я не була звичайною порноактрисою. Я встановила власні правила для роботи і робила все або одна, або разом із бойфрендом", – цитує The Sun Ван де Лер.

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер

Верона ван де Лер Кадр із відео

Верона ван де Лер Кадр із відео

Верона ван де Лер Кадр із відео

Верона ван де Лер Кадр із відео

Верона ван де Лер Кадр із відео

Верона ван де Лер Кадр із відео

Верона ван де Лер Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий французький нападаючий "Кальярі" Сіріль Теро опинився в центрі сексуального скандалу. У мережі з'явилося відео, на якому Теро знімає інтимну сцену за участю пари і час від часу переводить камеру на себе.

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