Срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві та віцечемпіонка світу у вільних вправах Верона ван де Лер розповіла про свою кар'єру в порноіндустрії.

"Мені запропонували таку суму, від якої я не могла відмовитися. Гроші забезпечили б мені майбутнє, про яке я мріяла. Я хотіла відкрити власний магазин або фотостудію", - заявила колишня спортсменка в інтерв'ю The Sun.

Ван де Лер вісім років знімалася у фільмах для дорослих. За цей час у голландки з'явився свій сайт з відео-та фотографуваннями. За її словами, це робота, про яку тільки можна мріяти. "Це приголомшлива можливість. Я встановила власні правила і знімалася або поодинці, або з моїм хлопцем", - зазначила де Лер.

Голландка визнається, що не бачить великої різниці між гімнастикою і зйомками в порно, і з'являється в кадрі в спортивному купальнику.

"Між гімнастикою і порно немає великої різниці. Гімнастки в великій мірі займаються ексгібіціонізмом. На дівчат з широко розставленими ногами люблять дивитися. Якби ті, хто критикує мене, знали, як йдуть справи в світі гімнастики насправді, то не були б так категоричні", - запевняє Ван де Лер.

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Верони ван де Лер

Нагадаємо, що раніше були опубліковані відверті фотографії Верони і кадри з її порнофільмів.

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