Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Велика подяка": Усик прокоментував ефір із Шарієм

5.4т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вперше публічно прокоментував своє спілкування зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм.

Під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram боксер закликав своїх прихильників звертати увагу на себе.

Новини
''Припиніть скаржитись'': Олександр Усик звернувся до українців

"Після цього було багато якихось висловлювань – і не зовсім гарних, і дуже гарних. І тим, і тим людям велика подяка. Лякає те, що люди живуть чужим життям. Не своїм. Добре радити і давати якісь вказівки іншим, якщо це не ваше життя. Мені здається, потрібно спробувати жити своїм життям. Хоч би тиждень. Хоча б день. Тоді буде дуже добре", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик назвав добрим президента України Володимира Зеленського під час спілкування з Шарієм. Після ефіру екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обматюкав боксера і назвав його "кримським під***сом".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особи
Олександр Усик Анатолій Шарій
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
135
9
Смішно
18
Цікаво
31
Сумно
24
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Як боксер заслуговує поваги, але як громадянин... Ну, просто соромно за такий примітивізм ((((. Хоча, мабуть, освітою його ніхто не займався.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Карпов Стас
Карпов Стас
Ярош оскорбил Усика, сидя на диване. Было бы интересно посмотреть, как Ярош скажет тоже самое в лицо Усику
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...