"Велика подяка": Усик прокоментував ефір із Шарієм

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вперше публічно прокоментував своє спілкування зі скандальним блогером Анатолієм Шарієм.

Під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram боксер закликав своїх прихильників звертати увагу на себе.

"Після цього було багато якихось висловлювань – і не зовсім гарних, і дуже гарних. І тим, і тим людям велика подяка. Лякає те, що люди живуть чужим життям. Не своїм. Добре радити і давати якісь вказівки іншим, якщо це не ваше життя. Мені здається, потрібно спробувати жити своїм життям. Хоч би тиждень. Хоча б день. Тоді буде дуже добре", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик назвав добрим президента України Володимира Зеленського під час спілкування з Шарієм. Після ефіру екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обматюкав боксера і назвав його "кримським під***сом".

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