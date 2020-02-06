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7 лютого • оновлено в 09:36
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Величезнi груди відомої спортсменки "випали" на пляжі з купальника

18.3т
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Знаменита швейцарська культуристка Сінді Ландольт викликала справжній фурор в Instagram виклавши свої фотографії з пляжу

34-річна фітнес-зірка порадувала своїх 664 тис фоловерiв, виклавши знімки, на яких її безрозмірний бюст просто випадає з крихітного бікіні.

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Сінді Ландольт

Сінді Ландольт

@cindytraining

Новини
Силіконові груди дружини екс-капітана "Динамо" випали на пляжі з купальника: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сінді спортивну кар'єру почала з п'яти років, коли пішла в гімнастику. Успіх прийшов до Ландольт пiсля того, як вона зробила операцію зі збільшення грудей, вставивши собі величезні імпланти.

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Автор
Максим Богданов
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Данилейко Владимир
Данилейко Владимир
ужас
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Силикон не только в сиськах, а везде. А морду кувалдой надо отрихтовать, щоб красулей стала.
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Вот это да...
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