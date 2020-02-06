Величезнi груди відомої спортсменки "випали" на пляжі з купальника

Знаменита швейцарська культуристка Сінді Ландольт викликала справжній фурор в Instagram виклавши свої фотографії з пляжу
34-річна фітнес-зірка порадувала своїх 664 тис фоловерiв, виклавши знімки, на яких її безрозмірний бюст просто випадає з крихітного бікіні.
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Сінді Ландольт
@cindytraining
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сінді спортивну кар'єру почала з п'яти років, коли пішла в гімнастику. Успіх прийшов до Ландольт пiсля того, як вона зробила операцію зі збільшення грудей, вставивши собі величезні імпланти.
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