Ведуча "Профутболу" показала себе в купальнику

Максим Богданов роздягальня 21:49, 21.06.2020

Українська ведуча програми "Профутбол" на каналі 2 + 2 Олександра Лобода згадала свій минулорічний відпочинок біля моря, виклавши в Instagram знімок в купальнику.

"Сьогодні побачила пролітає літак Wizz Air. Подумала про море. Згадала ранкову статистику по COVID-19 і про ефіри "Профутболу", у яких не буде перерви. Забула про море", – підписала знімок журналістка.

Дівчина додала, що незважаючи на відкриті кордони до деяких курортних країн, вона поки залишається вдома.

Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи
Instagram Олександри Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода похвалилася новою фотосесією, яку зробила їй одногрупниця Аліна Канюка.

Раніше Олександра зізналася, що одна з вболівальниць пропонувала їй лесбійський секс.

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