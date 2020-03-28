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28 березня • оновлено в 18:51
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Вечірка хокеїстів завершилася згвалтуванням

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Один з хокеїстів шведського клубу "Ферьестад" з Карлстада звинувачується у згвалтуванні, повідомляє Expressen.

згвалтування

згвалтування

Ілюстрація

На наступний день після вечірки в одному з будинків міста, в поліцію надійшло повідомлення, що сталося зґвалтування.

Молода людина, ім'я якого в інтересах слідства не називають, був заарештований. Він заперечує свою провину, хоча підтверджує, що тісно спілкувався з дівчиною, яка висунула звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому олімпійського чемпіона звинуватили в участі в груповому згвалтуванні в 2010 році. Спортсмен в компанії інших чоловіків напоїв жінку і поглумився над нею. Постраждала стверджує, що інцидент стався в одному з готелів Далласа.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Швеція
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
От умора сосна денег захотела)))))что она делала в отеле с мужиками и ещё и пила?)))))))
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Спорт роздягальня

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