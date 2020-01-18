Вчені з'ясували, як можна зберігати м'язи без тренувань

Американські вчені з'ясували, що білок сестрин дозволяє зберігати м'язи в тонусі без вправ.

Під час досліджень, опублікованих у журналі Nature Communications, мух-дрозофіл змушували рухатися по імпровізованій "біговій доріжці" – пробірці з похилою поверхнею, яку раз у раз струшував робот. Дослідники зупиняли експеримент, коли мухи втомлювалися.

З'ясувалося, що після інтенсивних "фізичних вправ" у клітинах м'язів мух виробляється велика кількість саме сестрину. Ці білки дозволяли клітинам бути більш чутливими до дії інсуліну і позитивно впливали на всі метаболічні процеси. Комі того, комахи з підвищеним рівнем сестрину навіть без "тренувань" залишалися "у формі".

Вчені вважають, що сестрин накопичується в м'язах після тривалого заняття спортом, а потім підвищує їхню витривалість, а також ефект від виконаних вправ.

На думку експертів, зробити таку харчову добавку з вмістом сестрину складно, тому фахівці працюють над більш простою речовиною-аналогом.

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