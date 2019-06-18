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Вбивство дружини легенди російського хокею: у справі виник несподіваний поворот

3.8тЧитати матеріал російською

Молодшого сина легендарного російського хокеїста Максима Соколова Арсенія, якого підозрюють у вбивстві матері, випустили на свободу.

Через 72 години після арешту 15-річного підлітка відпустили додому, не пред'явивши офіційних звинувачень. У пресслужбі обласного Слідкому аргументували це поведінкою хлопця, позитивними характеристиками та віком, передає Telegram-канал "Mash на мийці".

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Водночас уточнюється, що експертизи у справі поки не готові, проте Арсеній Соколов все ще залишається головним підозрюваним у вбивстві матері Ірини Соколової та спробі вбивства старшого брата Максима в їхньому будинку в Новій Романівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 13 червня в селищі Нова Романівка Ленінградської області було вбито дружину віцечемпіона світу з хокею Максима Соколова Ірину. 45-річній жінці перерізали горло.

  • Крім того, з важкими пораненнями в області грудей та шиї був виявлений 18-річний Максим Соколов-молодший, який спочатку вважався підозрюваним у вбивстві й спробі самогубства.

  • Слідчий комітет Росії 14 червня оприлюднив відео з місця вбивства Ірини Соколової.

  • 15-річний син Соколових Арсеній заявив, що його брат нібито готував ритуальне вбивство себе та всієї сім'ї.

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
Тег
збірна Росії з хокею
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