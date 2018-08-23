"Вбив би!" Фото Світоліної в сексуальній сукні обурили фанатів

Одна з кращих спортсменок України Еліна Світоліна взяла участь в зйомках для глянцевого журналу ELLE. Перша ракетка країни заради яскравою фотосесії вийшла на корт в незвичному для тенісу вигляді, але вболівальники болісно відреагували на її перевтілення.

ELLE

Еліна постала перед фотографами в досить короткому і відвертому вечірньому платті та на високих підборах. Багато хто відзначили, що знімальна група видання змінила зовнішність тенісистки до невпізнання. "Еліна дуже фотогенічна, але це фото не зовсім вдале", "Еліна тут якась не симпатична. Ось стилісти попрацювали", "Вбив би фотографа", "Вона в звичайному житті красуня, а тут її змогли зіпсувати", - пишуть на офіційній сторінці журналу в соціальній мережі Facebook.

ELLE

ELLE

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна запалила в українському шоу розповіддю про Одесу, згадавши про повій.