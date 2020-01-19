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19 січня • оновлено в 21:29
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"Вау!" Світоліна у формі, що обтягує, викликала фурор в мережі

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перед стартом на легендарному Australian Open взяла участь у фотосесії від Nike.

Перший поєдинок на зеленому континенті 25-річна одеситка проведе 21 січня проти британки Кеті Бултер. У перервах між тренуваннями наша співвітчизниця приміряла на себе обновки знаменитого бренду, викликавши бурхливе захоплення в Instagram.

Користувачі мережі гідно оцінили обтягуючий одяг, який підкреслював ідеальну фігуру українки.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

@elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

@elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

@elisvitolina

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

@elisvitolina

"Вау! Еля, якщо ти в цьому будеш грати це буде Анріал!", - пишуть користувачі

"Вау!" Світоліна у формі, що обтягує, викликала фурор в мережі
"Вау!" Світоліна у формі, що обтягує, викликала фурор в мережі
"Вау!" Світоліна у формі, що обтягує, викликала фурор в мережі
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Не можуть дихати: Світоліна обурилася нездоровою ситуацією на Australian Open

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс показали, як проводять суботній ранок під час відпочинку в Дубаї.

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Читайте всі новини по темі "Australian Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Австралія
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