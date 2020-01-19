"Вау!" Світоліна у формі, що обтягує, викликала фурор в мережі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перед стартом на легендарному Australian Open взяла участь у фотосесії від Nike.
Перший поєдинок на зеленому континенті 25-річна одеситка проведе 21 січня проти британки Кеті Бултер. У перервах між тренуваннями наша співвітчизниця приміряла на себе обновки знаменитого бренду, викликавши бурхливе захоплення в Instagram.
Користувачі мережі гідно оцінили обтягуючий одяг, який підкреслював ідеальну фігуру українки.
Еліна Світоліна
@elisvitolina
Еліна Світоліна
@elisvitolina
Еліна Світоліна
@elisvitolina
Еліна Світоліна
@elisvitolina
"Вау! Еля, якщо ти в цьому будеш грати це буде Анріал!", - пишуть користувачі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс показали, як проводять суботній ранок під час відпочинку в Дубаї.
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