"Вау!" Світоліна у формі, що обтягує, викликала фурор в мережі

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна перед стартом на легендарному Australian Open взяла участь у фотосесії від Nike.

Перший поєдинок на зеленому континенті 25-річна одеситка проведе 21 січня проти британки Кеті Бултер. У перервах між тренуваннями наша співвітчизниця приміряла на себе обновки знаменитого бренду, викликавши бурхливе захоплення в Instagram.

Користувачі мережі гідно оцінили обтягуючий одяг, який підкреслював ідеальну фігуру українки.

Еліна Світоліна @elisvitolina

Еліна Світоліна @elisvitolina

Еліна Світоліна @elisvitolina

Еліна Світоліна @elisvitolina

"Вау! Еля, якщо ти в цьому будеш грати це буде Анріал!", - пишуть користувачі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світоліна і її бойфренд, французький тенісист Гаель Монфіс показали, як проводять суботній ранок під час відпочинку в Дубаї.

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