Валуєв висловився про смертельну ДТП за участю Єфремова

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв висловився про ДТП за участю Заслуженого артиста Росії Михайла Єфремова.

Микола Валуєв висловився про ДТП за участю Єфремова

"Бачив кадри, що машина розбита, а він сидить збоку. Так водій іншої машини помер? Нічого собі! Це вже кримінальний злочин, за який він відповість за законом", – цитує Валуєва "Спорт-Експрес".

Парламентарій зазначив, що не знає, яке покарання чекає актора.

"Єфремов давно зловживав алкоголем. Бачив багато роликів, як він п'яний виступає. Загиблого водія шкода. У будь-якому випадку, тепер Єфремову з цим жити", – додав ексспортсмен.

ДТП сталася в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю Єфремова, назвавши його покидьком і вбивцею.