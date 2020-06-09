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9 червня • оновлено в 19:43
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Валуєв висловився про смертельну ДТП за участю Єфремова

5.7т
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Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв висловився про ДТП за участю Заслуженого артиста Росії Михайла Єфремова.

Микола Валуєв висловився про ДТП за участю Єфремова

Микола Валуєв висловився про ДТП за участю Єфремова

"Бачив кадри, що машина розбита, а він сидить збоку. Так водій іншої машини помер? Нічого собі! Це вже кримінальний злочин, за який він відповість за законом", – цитує Валуєва "Спорт-Експрес".

Парламентарій зазначив, що не знає, яке покарання чекає актора.

"Єфремов давно зловживав алкоголем. Бачив багато роликів, як він п'яний виступає. Загиблого водія шкода. У будь-якому випадку, тепер Єфремову з цим жити", – додав ексспортсмен.

ДТП сталася в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю Єфремова, назвавши його покидьком і вбивцею.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Михайло Єфремов Микола Валуєв
Місце
Росія
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Спорт роздягальня

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