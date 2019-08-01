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В прозорій білизні: Світоліна похвалилася новим відвертим фото

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Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна показала нове відверте фото зі зйомок для чоловічого журналу XXL.

Наша спортсменка позувала для еротичного календаря видання. Світоліна встановила відповідне фото на аватарку свого профілю в соціальній мережі Instagram.

На знімку тенісистка сидить в прозорій білизні на краю ванни. При цьому на плечі вона накинула хутряну накидку. В якості взуття Еліна вибрала брутальні чорні черевики з високими берцями.

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Instagram Еліни Світоліної

Instagram Еліни Світоліної

Відзначимо, що крім Світоліної у зйомках еротичного календаря для журналу XXL брали участь ведуча Леся Никитюк, легкоатлетка Марина Бех, дует "НеАнгели" та інші відомі українки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойфренд Світоліної Гаель Монфіс опублікував вогняне фото української тенісистки, викликавши переполох в мережі.

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Особа
Еліна Світоліна
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