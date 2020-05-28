Уткін влаштував бунт через COVID-19 в Росії

Максим Богданов роздягальня 19:24, 28.05.2020 Оновлено: 19:31, 28.05.2020

Знаменитий російський коментатор Василь Уткін влаштував бунт в інтернеті, відмовившись дотримуватися в Росії правила карантину при COVID-19.

Журналіст різко висловився про введення повсякденного масочного режиму.

"Я не стану надягати маску, гуляючи по вулиці. Зовсім ви *банулися, не буде цього", – написав Уткін у себе в Twtter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін встав на захист українського боксера Олександра Усика, заявивши, що преса перетворила його життя на пекло.

До цього Уткін поділився думкою про роботу 73-річного Юрія Сьоміна на посту головного тренера "Локомотива", порівнявши ситуацію з київським "Динамо" і Валерієм Лобановським.

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