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28 травня • оновлено в 19:42
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Уткін влаштував бунт через COVID-19 в Росії

2.2т
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Знаменитий російський коментатор Василь Уткін влаштував бунт в інтернеті, відмовившись дотримуватися в Росії правила карантину при COVID-19.

Журналіст різко висловився про введення повсякденного масочного режиму.

"Я не стану надягати маску, гуляючи по вулиці. Зовсім ви *банулися, не буде цього", – написав Уткін у себе в Twtter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін встав на захист українського боксера Олександра Усика, заявивши, що преса перетворила його життя на пекло.

До цього Уткін поділився думкою про роботу 73-річного Юрія Сьоміна на посту головного тренера "Локомотива", порівнявши ситуацію з київським "Динамо" і Валерієм Лобановським.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Спорт роздягальня

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