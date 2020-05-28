Знаменитий російський коментатор Василь Уткін влаштував бунт в інтернеті, відмовившись дотримуватися в Росії правила карантину при COVID-19.

Журналіст різко висловився про введення повсякденного масочного режиму.

"Я не стану надягати маску, гуляючи по вулиці. Зовсім ви *банулися, не буде цього", – написав Уткін у себе в Twtter.

Я не стану надягати маску, гуляючи по вулиці. Зовсім ви ебнулась, не буде цього. - Василь Уткін 🖤💛 (@radioutkin) May 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уткін встав на захист українського боксера Олександра Усика, заявивши, що преса перетворила його життя на пекло.

До цього Уткін поділився думкою про роботу 73-річного Юрія Сьоміна на посту головного тренера "Локомотива", порівнявши ситуацію з київським "Динамо" і Валерієм Лобановським.

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