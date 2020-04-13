Уткін розніс Соловйова через Київ: спортивні підсумки 12 квітня

Російський коментатор Василь Уткін розніс пропагандиста Володимира Соловйова, а російська стрибунка Дар'я Клішина розповіла про те, що відбувається в США.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 12 квітня.

Крім того, Олександр Усик опублікував несподіване фото на вулицях Києва. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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