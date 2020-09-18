Усик знявся у фотосесії з ефектною брюнеткою: фото моделі

Михайло Морозов Роздягальня 02:00, 19.09.2020

Український боксер Олександр Усик взяв участь у фотосесії в рамках реклами лінії одягу бренду USYK Sportswear.

Компанію йому склали модель Ніна-Вільтрауд Крохмалюк, а також Даніель Лапін, який здобув перемогу в дебютному поєдинку на першому вечорі боксу промоутерської компанії Усика. Відзначимо, що ефектна брюнетка працювала ринг-гьорл на цій події.

Ніна-Вільтрауд Крохмалюк, Олександр Усик та Даніель Лапін
Instagram usyk_sportswear
Ніна-Вільтрауд Крохмалюк і Олександр Усик
Instagram Ніни-Вільтрауд Крохмалюк

Раніше Крохмалюк вчилася в педагогічному університеті на факультеті дошкільної освіти, проте в якийсь момент вирішила радикально змінити своє життя та зайнятися модельної діяльністю. Вона взяла участь у телешоу "Топмодель по-українськи", а також у конкурсі "Міс Україна-2016".

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на знімки Ніни-Вільтрауд, на яких модель грає в баскетбол у зеленому боді.

Ніна-Вільтрауд Крохмалюк у зеленому боді
Instagram Ніни-Вільтрауд Крохмалюк
Ніна-Вільтрауд Крохмалюк поклала баскетбольний м'яч між ніг
Instagram Ніни-Вільтрауд Крохмалюк
Ніна-Вільтрауд Крохмалюк позує з баскетбольним м'ячем в руках
Instagram Ніни-Вільтрауд Крохмалюк
Ніна-Вільтрауд Крохмалюк готується до кидка
Instagram Ніни-Вільтрауд Крохмалюк
Ніна-Вільтрауд Крохмалюк позує поруч з баскетбольним м'ячем
Instagram Ніни-Вільтрауд Крохмалюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крохмалюк знялася у спокусливій фотосесії біля басейну.

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Спорт Роздягальня

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