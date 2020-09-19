Усик знявся у фотосесії з ефектною брюнеткою: фото моделі

Український боксер Олександр Усик взяв участь у фотосесії в рамках реклами лінії одягу бренду USYK Sportswear.

Компанію йому склали модель Ніна-Вільтрауд Крохмалюк, а також Даніель Лапін, який здобув перемогу в дебютному поєдинку на першому вечорі боксу промоутерської компанії Усика. Відзначимо, що ефектна брюнетка працювала ринг-гьорл на цій події.

Раніше Крохмалюк вчилася в педагогічному університеті на факультеті дошкільної освіти, проте в якийсь момент вирішила радикально змінити своє життя та зайнятися модельної діяльністю. Вона взяла участь у телешоу "Топмодель по-українськи", а також у конкурсі "Міс Україна-2016".

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на знімки Ніни-Вільтрауд, на яких модель грає в баскетбол у зеленому боді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крохмалюк знялася у спокусливій фотосесії біля басейну.