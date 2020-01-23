Усик зіграв у гру "з Зеленським" - фотофакт

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій дивізіоні Олександр Усик (17-0, 13 КО) показав, як проводить своє дозвілля.

У себе в Instagram український боксер похвалився перемогою в грі "Вгадай хто я?". За 35 секунд кримчанин вгадав, що він "є" Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про Усика, назвавши його "ноунеймом".

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