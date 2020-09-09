Усик завів аккаунт в TikTok і виклав своє перше відео

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зареєструвався в TikTok – сервісі для створення і перегляду коротких відео, що належить пекінськiй компанії "ByteDance".

У першому ролику, який зняв боксер, він разом з сином свого першого тренера Даніелем Лапіним ритмічно рухаються під композицію "Були танці" Bianka & Artur Babich.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик кумедно пожартував над своїм другом і колишнім партнером по "Українським отаманам" Денис Берінчиком.

Під час боксерського шоу Big Boxing Night, яке вперше організувала новостворена промоутерська компанія кримчанина Usyk17 Promotion, Усик забрав телефон у Берінчика, але замість того, щоб виконати його прохання сфотографувати, засунув апарат собі в кишеню.

А недавно найкраща тенісистка України Еліна Світоліна захопила своїх пiдписників спокусливим танцем в TikTok.

Наша співвітчизниця виклала відео танцювального челенджу Vibe Challenge, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.