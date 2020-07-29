Усик станцював у трусах і футболці з написом "Сімферополь" і нарвався на коментар Полякової

Олександр Усик опублікував відео з тренування, на якому він танцює в райдужних трусах і футболці з написом "Сімферополь" в рамках підготовки до бою проти Дерека Чісори.

"Танці, вправи й очікування бою з Дереком", – підписав ролик український боксер.

У коментарі до Усика прийшла співачка Оля Полякова. Вона назвала "класним" танець Олександра і запропонувала йому станцювати під одну з її композицій. Один з користувачів Instagram жартома запропонував боксеру вийти на свій наступний поєдинок під її пісню "Королева ночі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину Усик і Полякова разом взяли участь у "Руханці", яка проходила в рамках Всеукраїнської школи онлайн, і станцювали під одну з композицій співачки.