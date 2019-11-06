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6 листопада • оновлено в 21:03
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Усик спантеличив Instagram фото з "Кварталом 95"

2.5т Читати матеріал російською

Непереможний український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) похвалився фотографією з Євгеном Кошовим і іншими артистами "Кварталу 95".

Користувачі в інтернеті спершу прийняли "лисого" з Кварталу" за президента UFC Дейну Уайта.

Усик спантеличив Instagram фото з "Кварталом 95"

Дейна Уайт

Дейна Уайт

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"Пам'ятаємо костоломів": у Росії назвали небезпеку для Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) на конгресі організації ухвалила рішення включити Олександра Усика в топ-5 рейтингу суперважкої ваги.

13 жовтня Олександр Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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Особи
Олександр Усик Євген Кошовий
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