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14 грудня • оновлено в 16:25
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Усик прийшов на "Лігу сміху" і "відгріб по повній"

2.1т
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Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відвідав запис телевізійного шоу "Ліга cміху", що виходить на каналі "1+1".

"Непереможений чемпіон світу, гордість України - Олександр Усик. В "Лізі cміху" помічений не був, тому сьогодні традиційно відгребе по повній. Але може відповісти", - говорилося в привітанні турніру, кадри з якого у себе в Instagram-сторіс розмістив боксер.

Після запису кримчанин поділився враженнями від шоу.

"Ліга сміху", всім спасибі. Було смішно. Відповідаю", - підписав Олександр своє серйозне фото.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Едді Хірна свій наступний бій Усик проведе навесні наступного року проти британця Дерека Чісори. Після цього поєдинку український боксер битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
Тег
Ліга сміху
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