Усик "поглумився" зі знаменитого українського чемпіона: опубліковане відео

Український чемпіон Олександр Усик, який продовжує підготовку до дебютного бою в хевівейті, записав епічне відео разом із борцем Жаном Беленюком.

Обидва спортсмени відомі своєю пристрастю до жартів і приколів. У ролику Усик перебуває за кермом автомобіля. "Добре, коли машина потужна, їде добре, швидко. Це найкраще, що є в машині", — говорить у камеру Олександр. Після цього в кадрі з'являється Беленюк, який штовхає джип боксера.

"Чого не зробиш, щоб Саня був задоволений своєю машиною. Хлопець давно мріяв про "гібрид", — підписав відео Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик оголосив про перехід до суперважкої вагової категорії та дізнався ім'я свого першого суперника в новому дивізіоні.

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