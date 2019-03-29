МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Усик "поглумився" зі знаменитого українського чемпіона: опубліковане відео

3.3тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик, який продовжує підготовку до дебютного бою в хевівейті, записав епічне відео разом із борцем Жаном Беленюком.

Обидва спортсмени відомі своєю пристрастю до жартів і приколів. У ролику Усик перебуває за кермом автомобіля. "Добре, коли машина потужна, їде добре, швидко. Це найкраще, що є в машині", — говорить у камеру Олександр. Після цього в кадрі з'являється Беленюк, який штовхає джип боксера.

Новини
"Ніколи не було": промоутер Усика висловився про повернення Кличка

"Чого не зробиш, щоб Саня був задоволений своєю машиною. Хлопець давно мріяв про "гібрид", — підписав відео Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик оголосив про перехід до суперважкої вагової категорії та дізнався ім'я свого першого суперника в новому дивізіоні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Олександр УсикЖан Беленюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки