Усик подражнив українців Шарієм

Непереможний український боксер Олександр Усик показав в Instagram символ партії одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.
"Якого кольору кульку?" - подражнив кримчанин українців, розмістивши у себе в акаунті відповідну фотографію.
Повітряна кулька - символ партії Шарія
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Шарій похвалився, що спілкувався з Усиком на тему допомоги "Л/ДНР".
Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив в скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.
Пізніше боксера жорстко засудили за такі слова. Офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) влаштував колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі справжній рознос.
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!