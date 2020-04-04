Усик подражнив українців Шарієм

Непереможний український боксер Олександр Усик показав в Instagram символ партії одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.

"Якого кольору кульку?" - подражнив кримчанин українців, розмістивши у себе в акаунті відповідну фотографію.

Повітряна кулька - символ партії Шарія скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Шарій похвалився, що спілкувався з Усиком на тему допомоги "Л/ДНР".

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив в скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.

Пізніше боксера жорстко засудили за такі слова. Офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) влаштував колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі справжній рознос.

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