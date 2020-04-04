Головна Новини
4 квітня • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Усик подражнив українців Шарієм

4.1т
Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик показав в Instagram символ партії одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.

"Якого кольору кульку?" - подражнив кримчанин українців, розмістивши у себе в акаунті відповідну фотографію.

Повітряна кулька - символ партії Шарія

Повітряна кулька - символ партії Шарія

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Шарій похвалився, що спілкувався з Усиком на тему допомоги "Л/ДНР".

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив в скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.

Пізніше боксера жорстко засудили за такі слова. Офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) влаштував колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі справжній рознос.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Анатолій Шарій
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
87
10
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Убогий обоз . Шарий с Усиком обсуждал помощь нуждающимся людям . Но эта помойка не будет собой , если всё не переврет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белов Слава
Белов Слава
молодчик Саша...у скотобазы свидомой засвербило..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Дружить с вором , это так приятно .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку
О приостановке чемпионата Беларуси будет объявлено до 10 апреля
1.96 Сделать ставку
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку