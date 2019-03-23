Усик покуражився під час тренування

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик запально станцював під час тренування. На сторінці Instagram-аккаунта LomUs_17 з'явилося відео за участі українського боксера.

Усик став на руки, ефектно покрутив дупою, а потім покрутився навколо своєї осі, викликавши сміх у оператора.

Нагадаємо, що український чемпіон опублікував фото з тренування з легендою Володимиром Кличком. На знімку екс-чемпіон світу в супертяжах приставив кулак до щелепи Олександра. Підписники Усика висловили стурбованість фізичною формою Володимира в зв'язку з чутками про його можливе повернення на ринг.

Олександр Усик instagram.com/lomus_17

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик визнаний найкращим українським спортсменом 2018 року. Наш боксер став лауреатом 23-ї програми "Людина року-2018".

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