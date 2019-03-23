Усик отримав престижну премію

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик визнаний кращим українським спортсменом 2018 року. Наш боксер став лауреатом 23-ї програми "Людина року-2018".

Усик поряд з іншими переможцями в інших 17-ти номінаціях отримав почесний диплом. Офіційна церемонія нагородження відбулася 23 березня в Національній опері України.

На звання кращого спортсмена країни також претендували юна чемпіонка світу дзюдоїстка Дарина Білодід та фристайліст і олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.

Церемонія нагородження "Людина року-2018"

Церемонія нагородження "Людина року-2018"

Церемонія нагородження "Людина року-2018"

Церемонія нагородження "Людина року-2018"

Церемонія нагородження "Людина року-2018"

Нагадаємо, що в 2018 році Усик завоював всі пояси в крузервейті, взявши участь у Всесвітній боксерській асоціації. У фіналі турніру в Москві наш боксер здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим і став абсолютним чемпіоном світу.

Олександр Усик www.instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик збирається дебютувати в суперважкій вазі в травні 2019 року. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

Раніше команда українця виходила на промоутерів Олександра Повєткіна, проте російська сторона гальмувала підписання угоди. У підсумку, коли менеджери Усика почали переговори з Такама, промоутер Повєткіна заявив, що його боксер готовий битися з українцем.

Менеджер нашого чемпіона Олександр Красюк пояснив, чому російський боксер не стане найближчим суперником Усика, а також розповів, що буде з його поясами.

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