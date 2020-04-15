Усик не витримав негатив на свою адресу і вжив заходів

Непереможний український боксер Олександр Усик втомився від негативних коментарів в інтернеті на свою адресу і вирішив залишати виключно лестощі і похвалу.

У себе на офіційній сторінці в Facebook боксер пообіцяв нещадно боротися з ненависниками.

(Стилістика і орфографія оригіналу збережені)

"Доброго часу доби! Любі друзі! з сьогоднішнього дня ми вводимо систему Бан! тобто негативні користувачі і образи будуть блокуватися без зворотньо! з повагою Usyk Team!"- йдеться в посланні.

facebook.com/Alexanderusyk

Користувачі в коментарях відразу обурилися дивною політикою, а також вказали на безграмотність в написаному тексті.

facebook.com/Alexanderusyk

facebook.com/Alexanderusyk

facebook.com/Alexanderusyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня Усик нарвався на потік образ в інтернеті, після своїх слів про те, що "росіяни не винні в тому, що сталося, що наші царі щось там не поділили".

Раніше Олександр виправдав росіян за те, що відбувається в Криму і на Донбасі.

Крім того, кримчанин різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам.