Усик намалював картину з трьома словами російською мовою

Максим Богданов роздягальня 10:44, 20.06.2020

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) похвалився своїм хистом художника.

В одному з парково-готельних комплексів Києва знаменитий боксер разом з помічниками, своїми пальцями, без допомоги кистей, намалював фарбами картину в стилі експресіонізму.

На полотні кримчанин розмістив три слова, написаних російською мовою: "Мир. Добро. Любов". Верхнє слово Усик залишив білим, а нижні розфарбував в кольори прапора України.

Instagram Олександра Усика
Instagram Олександра Усика

Як повідомлялося, раніше ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик відповів OBOZREVATEL за новину про реакцію фанатів на творчість кримчанина.

28 серпня Усик представив новий вірш, який викликав бурхливе несхвалення у шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато невтішних коментарів про боксера, які і навів у своїй новини OBOZREVATEL.

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