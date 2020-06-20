Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) похвалився своїм хистом художника.

В одному з парково-готельних комплексів Києва знаменитий боксер разом з помічниками, своїми пальцями, без допомоги кистей, намалював фарбами картину в стилі експресіонізму.

На полотні кримчанин розмістив три слова, написаних російською мовою: "Мир. Добро. Любов". Верхнє слово Усик залишив білим, а нижні розфарбував в кольори прапора України.

Усик намалював картину з трьома словами російською мовою Instagram Олександра Усика

Усик намалював картину з трьома словами російською мовою Instagram Олександра Усика

Як повідомлялося, раніше ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик відповів OBOZREVATEL за новину про реакцію фанатів на творчість кримчанина.

28 серпня Усик представив новий вірш, який викликав бурхливе несхвалення у шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато невтішних коментарів про боксера, які і навів у своїй новини OBOZREVATEL.