Усик вдягнув форму улюбленого клубу і виклав спільне відео з дружиною

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прогулявся по одному із закордонних торгових центрів у формі київського "Динамо".
На відео, яке український боксер виклав у себе в Instagram Stories видно, як він іде по величезному холу ТРЦ разом зі своєю дружиною Катериною.
На прогулянку Усик вдягнув іменну футболку "біло-синіх" із 17-м номером на спині, під яким грає бразильський новачок "динамівців" Сідклей, а в минулому сезоні грав Руслан Ротань. "Стильний" образ Сашка довершили гламурні рожеві гетри.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 листопада абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захистив всі свої титули в бою проти Тоні Белью. Кримчанин здобув складну перемогу нокаутом у 8-му раунді.
Після цього поєдинку наш боксер вирішив перейти у суперважі.
Одним із варіантів продовження кар'єри Усика в першій важкій вазі є поєдинок проти непереможеного Андре Уорда. При цьому на бій з американцем претендує не тільки український боксер.
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