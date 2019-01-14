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Усик вдягнув форму улюбленого клубу і виклав спільне відео з дружиною

2.3тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прогулявся по одному із закордонних торгових центрів у формі київського "Динамо".

На відео, яке український боксер виклав у себе в Instagram Stories видно, як він іде по величезному холу ТРЦ разом зі своєю дружиною Катериною.

На прогулянку Усик вдягнув іменну футболку "біло-синіх" із 17-м номером на спині, під яким грає бразильський новачок "динамівців" Сідклей, а в минулому сезоні грав Руслан Ротань. "Стильний" образ Сашка довершили гламурні рожеві гетри.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Усик
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