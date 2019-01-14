Усик вдягнув форму улюбленого клубу і виклав спільне відео з дружиною

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прогулявся по одному із закордонних торгових центрів у формі київського "Динамо".

На відео, яке український боксер виклав у себе в Instagram Stories видно, як він іде по величезному холу ТРЦ разом зі своєю дружиною Катериною.

На прогулянку Усик вдягнув іменну футболку "біло-синіх" із 17-м номером на спині, під яким грає бразильський новачок "динамівців" Сідклей, а в минулому сезоні грав Руслан Ротань. "Стильний" образ Сашка довершили гламурні рожеві гетри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!