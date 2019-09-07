Унікальна спортсменка знялася повністю оголеною

Знаменита американська серфінігістка Лейка Пітерсон порадувала своїх фанатів відвертою фотосесією для журналу ESPN Body Issuе 2019.

24-річна спортсменка, яка стала першою в історії жінкою, якій вдався стрибок на хвилі з переворотом дошки, не посоромилася роздягтися перед об'єктивом фотокамер.

"Поїздка на хвилі - це безпристрасна, приголомшлива річ, яка обнуляє всі твої почуття. Ви встаєте на дошку, і все, про що ви турбуєтеся зникає", - заявила Лійки в своєму інтерв'ю під знімками.

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Лейка Пітерсон Instagram

Лейка Пітерсон Instagram

Лейка Пітерсон Instagram

Лейка Пітерсон Instagram

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

Лейка Пітерсон ESPN

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