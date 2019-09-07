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8 вересня • оновлено в 11:55
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Економіка Шоу

/ роздягальня

Унікальна спортсменка знялася повністю оголеною

31.2т Читати матеріал російською

Знаменита американська серфінігістка Лейка Пітерсон порадувала своїх фанатів відвертою фотосесією для журналу ESPN Body Issuе 2019.

24-річна спортсменка, яка стала першою в історії жінкою, якій вдався стрибок на хвилі з переворотом дошки, не посоромилася роздягтися перед об'єктивом фотокамер.

"Поїздка на хвилі - це безпристрасна, приголомшлива річ, яка обнуляє всі твої почуття. Ви встаєте на дошку, і все, про що ви турбуєтеся зникає", - заявила Лійки в своєму інтерв'ю під знімками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися формами дівчата.

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

Instagram

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

Instagram

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

Instagram

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

Instagram

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

Лейка Пітерсон

Лейка Пітерсон

ESPN

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Знаменитий культурист виклав у мережу фото з голою дружиною

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Тема
віндсерфінг
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Её рожей только кайманов пугать.
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