Українську чемпіонку світу з боксу вщипнув чоловік і "йому прилетіло"

Українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств Олена Овчиннiкова розповіла, чим закінчилися спроби з нею грубо пофліртувати.
"Раз в нічному клубі стався випадок. Хлопець проходив повз і захотів мене щіпнуть, йому теж прилетіло. Чоловіки не очікують, що може бути якась протидія. Вони в шоці, коли отримують від дівчини настільки серйозно", – цитує Овчиннікову tribuna.com.
Олена Овчиннiкова
@lenaovchynnikova
Олена Овчиннiкова
@lenaovchynnikova
Олена Овчиннiкова
@lenaovchynnikova
Як повідомляв OBOZREVATEL 8 грудня 35-річна Овчиннiкова стала чемпіонкою світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.
Раніше Олена, яка стала чемпіонкою світу за версією WFMC, захопила уболівальників своєю зовнішністю .
До цього Овчиннiкова викликала фурор серед американських уболівальників своїм купанням в ополонці. Львів'янка виклала ролик у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.
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