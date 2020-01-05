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5 січня • оновлено в 22:03
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Українську чемпіонку світу з боксу вщипнув чоловік і "йому прилетіло"

Українську чемпіонку світу з боксу вщипнув чоловік і "йому прилетіло"
Дівчина дала відверте інтерв'ю
7.8т Читати матеріал російською

Українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств Олена Овчиннiкова розповіла, чим закінчилися спроби з нею грубо пофліртувати.

"Раз в нічному клубі стався випадок. Хлопець проходив повз і захотів мене щіпнуть, йому теж прилетіло. Чоловіки не очікують, що може бути якась протидія. Вони в шоці, коли отримують від дівчини настільки серйозно", – цитує Овчиннікову tribuna.com.

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

@lenaovchynnikova

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

@lenaovchynnikova

Олена Овчиннiкова

Олена Овчиннiкова

@lenaovchynnikova

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Як повідомляв OBOZREVATEL 8 грудня 35-річна Овчиннiкова стала чемпіонкою світу з муай-тай серед жінок за версією WBC.

Раніше Олена, яка стала чемпіонкою світу за версією WFMC, захопила уболівальників своєю зовнішністю .

До цього Овчиннiкова викликала фурор серед американських уболівальників своїм купанням в ополонці. Львів'янка виклала ролик у себе в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олена Овчиннiкова
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