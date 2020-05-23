Українська волейболістка Дар'я Дуденок захопила мережу своєю красою

Максим Богданов роздягальня 13:35, 23.05.2020 Оновлено: 13:53, 23.05.2020

Українська волейболістка Дар'я Дуденок викликала справжній фурор у соціальних мережах своєї розкішною зовнішністю.

19-річна вихованка Київського обласного ліцею-інтернату фізкультури і спорту є дворазовою чемпіонкою Дитячої української ліги, а також чемпіонкою України в Суперлізі.

У поточному сезоні національної першості виступає за "Прометей" із Кам'янського на позиції ліберо. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися нашою співвітчизницею.

Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17
Дарина Дуденок
@ _dubas_17

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дівчина-арбітр Софія Причина стала справжньою зіркою мережі після того, як засвітилася на матчі Першої Ліги України. Користувачі інтернету залишилися зачаровані зовнішніми даними красуні.

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Спорт роздягальня

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