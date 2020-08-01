Українська віцечемпіонка світу знялася в купальнику

Максим Іншаков Роздягальня 12:35, 1.08.2020 Оновлено: 12:55, 1.08.2020

Українська зірка фітнесу Софія Майборода (Колодій) яскраво проводить свою літню відпустку.

Переможниця Кубка України-2018 у категорії фітнес-бікіні до 160 см, а також володарка "срібла" чемпіонату світу, що пройшов у польському Білостоці, похвалилася знімками в купальнику.

У коментарях під знімками дніпрянку завалили компліментами, відзначаючи її фантастичну зовнішність і жіночні форми.

Софія Колодій у басейні
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій у джакузі
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій на тлі моря
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій у бікіні
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій загоряє
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій у тропіках
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій на шезлонгу
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій робить селфі
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій на одному з турнірів
Instagram Софії Колодій
Софія Колодій під час змагань
Instagram Софії Колодій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Софія викликала справжній фурор у соціальних мережах своїми відвертими знімками. Дівчина знялася повністю оголеною.

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Спорт Роздягальня

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