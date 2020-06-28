Українська тенісистка розповіла про стосунки зі скандальним футболістом "Динамо"

Максим Богданов Роздягальня 20:52, 28.06.2020 Оновлено: 20:52, 28.06.2020

Українська тенісистка Ольга Янчук, яка закрутила роман з Жерсоном Родрігесом, поділилася невеликою інформацією про їх роман.

За словами 25-річної спортсменки вони познайомилися Києві, відразу після того, як він потрапив в "Динамо".

"Познайомили спільні друзі. В принципі, як тільки він опинився в Туреччині і влаштувався - я відразу прилетіла, і тут перебуваю. Зараз у мене травма, тому не було такого, що я прилітала і відлітала", – розповіла спортсменка, яку цитує footballua. tv.

Джерело фото: Instagram Ольги Янчук

Відзначимо, що раніше чутки пов'язували Янчук з українським футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

Рейтинг Зеленського впав до історичного мінімуму: результати опитування сховали

Вторжение Путина в Украину - начало реванша за проигранную Третью мировую

"Слуга народу", який пропонував продати собаку, втрапив у новий скандал: можу і послати

Зеленський вляпався в скандал зі зверненням на День Конституції

Как Арахамия стал государственным деятелем: моя версия