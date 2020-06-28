Українська тенісистка Ольга Янчук, яка закрутила роман з Жерсоном Родрігесом, поділилася невеликою інформацією про їх роман.

За словами 25-річної спортсменки вони познайомилися Києві, відразу після того, як він потрапив в "Динамо".

"Познайомили спільні друзі. В принципі, як тільки він опинився в Туреччині і влаштувався - я відразу прилетіла, і тут перебуваю. Зараз у мене травма, тому не було такого, що я прилітала і відлітала", – розповіла спортсменка, яку цитує footballua. tv.

Українська тенісистка розповіла про стосунки зі скандальним футболістом "Динамо" Джерело фото: Instagram Ольги Янчук

Відзначимо, що раніше чутки пов'язували Янчук з українським футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком.